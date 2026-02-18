Mantener estos hábitos a lo largo de la vida puede reducir hasta un 38% el riesgo de padecer Alzheimer

Un estudio internacional ha concluido que adoptar y mantener hábitos saludables durante toda la vida puede reducir hasta en un 38% el riesgo de desarrollar Alzheimer. Los investigadores analizaron el impacto conjunto de distintos factores relacionados con el estilo de vida para comprobar cómo influyen en la salud cerebral a largo plazo.

Entre los hábitos estudiados se encuentran la actividad física regular, una alimentación equilibrada, evitar el tabaco, mantener la mente activa y controlar factores como la presión arterial o el colesterol. Los resultados muestran que no es un único hábito el que marca la diferencia, sino la combinación de varios comportamientos saludables sostenidos en el tiempo.

El efecto protector se observó incluso en personas con mayor predisposición genética a padecer la enfermedad. Esto sugiere que, aunque la genética influye, el estilo de vida puede desempeñar un papel importante en la prevención o el retraso del deterioro cognitivo asociado al Alzheimer.

Los científicos destacan que estos resultados refuerzan la idea de que la prevención debe comenzar mucho antes de la vejez. Mantener rutinas saludables desde la edad adulta (o antes) puede contribuir a preservar la salud del cerebro y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas en el futuro.

Aun así, los autores recuerdan que el estudio muestra una asociación y no una relación directa de causa y efecto, por lo que serán necesarias más investigaciones para confirmar estos hallazgos. Con todo, subrayan que promover hábitos saludables sigue siendo una de las estrategias más eficaces para mejorar la salud general y potencialmente proteger la función cognitiva con el paso de los años.