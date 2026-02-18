Una vacuna personalizada logra resultados prometedores contra el cáncer de mama más agresivo

Un equipo de científicos de la compañía BioNTech ha logrado muy buenos resultados con una vacuna personalizada contra el cáncer de mama triple negativo, un subtipo agresivo que suele tener menos opciones terapéuticas y mayor riesgo de recaída. La vacuna se adapta a las características concretas del tumor de cada paciente, lo que permite entrenar al sistema inmunitario para identificar células cancerosas específicas y combatirlas de forma más precisa. Los resultados han sido publicados en Nature.

El tratamiento se probó en un pequeño grupo de pacientes dentro de un ensayo clínico inicial, cuyo objetivo principal era comprobar la seguridad de la vacuna y su capacidad para activar la respuesta inmunitaria. Los resultados preliminares indican que el fármaco fue bien tolerado y consiguió estimular defensas capaces de reconocer el cáncer, un paso clave para evitar que la enfermedad reaparezca tras los tratamientos convencionales. De las 14 mujeres tratadas, 11 de ellas respondieron completamente y llevan seis años sin cáncer.

La vacuna se diseña de forma individual para cada paciente tras analizar genéticamente su tumor. Primero, los científicos secuencian el genoma del cáncer para identificar proteínas exclusivas de esas células malignas, conocidas como neoantígenos. Con esa información seleccionan hasta una veintena de esas señales características y crean una vacuna de ARN mensajero que contiene las instrucciones necesarias para que el propio organismo produzca linfocitos T capaces de reconocerlas. De este modo, el sistema inmunitario aprende a localizar y destruir las células cancerosas y también a recordarlas, lo que podría ayudar a prevenir recaídas en el futuro.

Aunque los investigadores consideran los resultados prometedores, subrayan que se trata solo de un primer paso. Será necesario realizar estudios más amplios y con más pacientes para confirmar su eficacia real y comprobar si logra reducir las recaídas o mejorar la supervivencia a largo plazo.

Si los próximos ensayos confirman estos datos, las vacunas personalizadas podrían convertirse en una herramienta complementaria a la cirugía, la quimioterapia o la inmunoterapia, abriendo una nueva vía para tratar tumores difíciles como el cáncer de mama triple negativo y acercando la medicina oncológica a tratamientos cada vez más individualizados.