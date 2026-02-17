Un cometa del tamaño de Cádiz alcanza su punto más cercano a la Tierra y podrá verse

Un cometa conocido como Wierzchoś (C/2024 E1) alcanzará este martes su máxima aproximación a la Tierra desde que fue descubierto, en un fenómeno astronómico que ha despertado interés entre los amantes del cielo. El objeto destaca por su tamaño, estimado en unos 13,7 kilómetros de diámetro (similar al tamaño de Cádiz) y por la estela verde que deja a su paso por el espacio.

Sin embargo, los expertos subrayan que no existe ningún peligro para el planeta. En el momento de mayor cercanía, el cometa se situará a unos 151 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia enorme que descarta cualquier riesgo y lo mantiene dentro de parámetros habituales para este tipo de cuerpos celestes.

Cometa SWAN25F | Michael Jaeger / Gerald Rhemann

El fenómeno podrá seguirse desde la Tierra durante diferentes franjas de la noche, aunque no será visible a simple vista. Para observarlo será necesario utilizar telescopios u otros instrumentos astronómicos, lo que lo convierte sobre todo en un acontecimiento de interés científico y para aficionados avanzados, más que en un espectáculo visible para el público general.

Los cometas son restos helados de la formación del sistema solar que, al acercarse al Sol, liberan gas y polvo formando una coma brillante y, en ocasiones, una cola visible. El paso del Wierzchoś ofrece a los astrónomos una oportunidad para estudiar mejor la composición y el comportamiento de estos objetos, que ayudan a comprender el origen y la evolución del sistema solar.