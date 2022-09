Qué pasa en el cerebro cuando haces una tarea de forma automática

¿Alguna vez te has montado en el coche, has comenzado a conducir por ejemplo del trabajo a casa mientras pensabas en muchas cosas y cuando te has dado cuentas estás casi llegando? Has estado conduciendo de forma totalmente automática, son tareas que a veces hacemos casi sin pensar, como el movimiento que realizamos al lavarnos los dientes o al montar en bicicleta. Son procesos que el cerebro almacena de forma inconsciente e involuntaria tras repetirlo una y otra vez. Es una parte de la memoria a largo plazo.

Tipos de memoria

Tenemos hasta tres principales tipos de memorias diferentes en nuestro cerebro: la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo.

La memoria sensorial es aquella que recopila y guarda datos relacionados con nuestros cinco sentidos, cuantos más sentidos utilicemos para vivir una experiencia mejor memoria sensorial guardaremos, en la memoria a corto plazo que es la que se encarga de recordarnos los sucesos más recientes, se encuentra también la memoria de trabajo que es la responsable del procesamiento de la información. En el caso de la memoria a largo plazo es donde se encuentra los subtipos de memoria explícita e implícita. La memoria explícita es aquella en la que recopilamos datos de forma consciente es decir, cuando estudias para un examen o cuando has quedado a una determinada hora.

En este caso, es la memoria procedimental implícita la que se encarga de que no tengamos que recordar todas estas acciones rutinarias cada vez, lo hacemos sin esfuerzo.

La memoria implícita es la responsable de que nunca olvidemos montar en bicicleta o cómo atarnos los cordones de las zapatillas. No obstante, en ocasiones esta memoria también puede fallar. si nos encontramos en una situación de estrés nos podemos quedar completamente en blanco y quizá no "sepamos" hacer alguna tarea que de normal hacemos sin pensar.

