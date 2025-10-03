Por qué el alcohol afecta más a las mujeres

El alcohol tiende a afectar más intensamente a las mujeres que a los hombres, incluso si ambos consumen la misma cantidad. Esto se debe a diferencias biológicas que hacen que el cuerpo femenino procese el alcohol de manera distinta. Una de las principales razones es la composición corporal: las mujeres, en general, tienen un mayor porcentaje de grasa y menos agua que los hombres. Como el alcohol se diluye mejor en el agua que en la grasa, la concentración de alcohol en sangre suele ser más alta en las mujeres, lo que amplifica sus efectos.

Otro factor importante es la actividad de la enzima deshidrogenasa, encargada de metabolizar el alcohol en el cuerpo. En las mujeres, esta enzima está presente en menor cantidad o tiene una actividad más baja, por lo que una mayor proporción de alcohol entra directamente al torrente sanguíneo sin ser descompuesto previamente. Esto contribuye a que los efectos se sientan con mayor rapidez e intensidad, y duren más tiempo en el organismo.

Además, las hormonas femeninas también juegan un papel en cómo el cuerpo procesa el alcohol. En ciertos momentos del ciclo menstrual, por ejemplo, el metabolismo del alcohol se ralentiza, haciendo que permanezca más tiempo en el cuerpo. Por todos estos factores, las mujeres no solo experimentan los efectos del alcohol de forma más marcada, sino que también tienen un mayor riesgo de sufrir daños en órganos como el hígado, el corazón o el cerebro, incluso con un consumo que podría considerarse moderado.