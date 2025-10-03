¿Por qué el arcoíris tiene esa forma?

El arcoíris tiene su forma particular por la manera en que la luz del sol interactúa con las diminutas gotas de agua suspendidas en la atmósfera. Cuando los rayos solares, que viajan en línea recta, atraviesan estas gotas, la luz se curva al entrar, un fenómeno conocido como refracción. En ese proceso, las gotas actúan como pequeños prismas que separan la luz blanca en los distintos colores del espectro visible.

Dentro de la gota, la luz no solo se refracta, sino que también se refleja en su interior y, al salir, vuelve a refractarse, aumentando la separación entre los colores. Cada tono se desvía en un ángulo diferente con respecto al rayo original: el rojo aparece a unos 42 grados y el violeta a unos 40 grados, creando la gradación característica.

Aunque solemos percibirlo como un arco, en realidad el arcoíris es un círculo completo. Lo que impide verlo entero es el horizonte, que oculta la parte inferior. Además, a veces pueden aparecer varios arcoíris a la vez, ya que la luz puede reflejarse más de una vez dentro de las gotas antes de salir, dando lugar a arcos secundarios menos intensos.