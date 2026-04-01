¿Por qué el universo se expande?

Según la Sociedad Española de Astronomía, el universo se define "como todo lo que existe físicamente: la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía y las leyes constantes físicas que gobiernan".

Este conjunto de materia y energía al que llamamos universo y donde habitamos surgió tras el conocido Big Bang, una especie de gran explosión hace más de 13.000 millones de años y tras la cual el universo comenzó a expandirse.

Las galaxias comenzaron a alejarse unas de otras, algo que a priori debería ir frenándose por las fuerzas gravitatorias en realidad se está acelerando. Cuanto más lejos está una galaxia más rápido se escapa.

Según los científicos esto es debido a lo que ellos han denominado como energía oscura. La energía oscura, una fuerza misteriosa que compone el 70% del universo, que empuja todo hacia fuera. Es como una antigravedad invisible que llena el vacío y obliga al tejido del espacio-tiempo a estirarse sin control. La gravedad intenta unir las cosas, pero la energía oscura las separa.

En billones de años nuestro cielo nocturno será muy diferente al actual ya que no llegará la luz de otras galaxias. Es fascinante y aterrador a la vez.