5 datos curiosos sobre el Big Bang, la teoría que define la historia del universo

El Big Bang y su teoría de creación del universo siempre ha sido un tema que ha llamado bastante la atención. Lo cierto es que todos entendemos la idea básica, es decir, que el universo alguna vez fue pequeño, caliente y denso, pero hay mucha gente que todavía tiene algún que otro concepto erróneo sobre esta teoría. Aquí te explicamos cinco hechos fascinantes sobre ella.

Un sacerdote fue clave

En 1915, Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general, que originalmente establecía que el universo naturalmente se expandiría o se contraería. Pero Einstein, junto con la gran mayoría de los astrónomos y físicos de la época, creía que el universo era estático.

Años más tarde, mientras los astrónomos continuaban debatiendo las implicaciones de esa observación, el físico belga y sacerdote católico romano Georges Lemaître fue el primero en tomar los resultados de Einstein al pie de la letra, argumentando que vivimos en un universo en expansión que una vez fue mucho más pequeño, más caliente y más denso. de lo que es hoy. Llamó a este punto de origen el "átomo primigenio".

Se verificó accidentalmente

En 1964, dos ingenieros de radio estaban probando un nuevo receptor de microondas. A pesar de trabajar muy duro no pudieron eliminar un silbido de fondo obstinado que escuchaban constantemente en el instrumento; incluso intentaron limpiar todos los excrementos de paloma de los receptores.

Buscando una explicación, se encontraron con un equipo de físicos teóricos que estaban reuniendo fondos para construir exactamente lo que tenían. Resultó que el silbido de fondo se debió a la radiación que quedó cuando el universo pasó de un plasma denso y caliente a un gas neutro ligeramente menos caliente. Se llama fondo cósmico de microondas y sigue siendo la piedra angular de nuestra comprensión del Big Bang.

El Big Bang no es una teoría de la creación

El Big Bang es una teoría de la historia del universo, especialmente de sus primeros momentos. Podemos decir que todo nuestro universo observable alguna vez estuvo metido en un volumen no mayor que un melocotón con una temperatura de más de un billón de grados.

Sin embargo, lo que la teoría no nos dice es de dónde vino el universo, o incluso si esa pregunta tiene sentido. No sabemos cómo "comenzó" el universo. Solo sabemos lo que vino después.

Podemos verlo

El fondo cósmico de microondas no solo consolidó el Big Bang como la única teoría capaz de explicar todos los datos de observación, sino que también sirve como una ventana a nuestro pasado lejano.

Cuando nuestro universo era aproximadamente un millón de veces más pequeño que su tamaño actual, tenía una temperatura de más de un billón de grados y estaba en estado de plasma. A medida que se expandía y enfriaba, ese plasma se convirtió en un gas neutro cuando se formaron los primeros átomos. Ese evento liberó una enorme cantidad de radiación, que permanece hoy como el fondo cósmico de microondas. Éste es responsable de más del 99,999% de toda la radiación del universo.

Ocurrió en todas partes

El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una explosión del espacio. El Big Bang le sucedió a todo en el universo simultáneamente. No sucedió en un lugar particular en el espacio, sino en un lugar particular en el tiempo.