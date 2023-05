Qué edulcorantes desaconseja la OMS como ayudas para controlar el peso

La Organización Mundial de la Salud vigila continuamente el estado de enfermedades y contagios para evitar pandemias y priorizar la salud global. Además, también revista medicamentos y alimentos, como los edulcorantes, para dictaminar si son buenos o malos para la salud humana.

En un comunicado, la OMS se ha referido a los NSS o edulcorantes sin azúcares. Ha referido que utilizarlos no sirve para controlar el peso ni reducir la grasa corporal en adultos o niños. De hecho, el uso prolongado de estos edulcorantes podría provocar un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

La Organización ha sido contundente frente al uso y consumo de edulcorantes sin azúcares tras revisar 283 estudios previamente publicados. En su comunicado, nombra directamente los edulcorantes comunes que incluyan: acesulfamo K, aspartamo, advantamo, ciclamatos, neotamo, sacarina, sucralosa, stevia y derivados de stevia.

Sin embargo, la OMS ha hecho hincapié en que esta recomendación no se aplica a las personas que padecen diabetes, ya que dichos edulcorantes ayudan a estos pacientes a controlar sus niveles de azúcar en sangre. Tampoco se aplicaría a productos de cuidado e higiene personal que contienen estos edulcorantes, como pastas de dientes, cremas o medicamentos. Asimismo, no se incluyen en la recomendación los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar (polioles), que son azúcares o derivados del azúcar que contienen calorías y no son edulcorantes.

Por su parte, el director de nutrición y seguridad alimentaria de la OMS, Francesco Branca, anima a la población a "reducir el consumo de azúcares libres" y sustituirlos por azúcares naturales, como frutas o alimentos y bebidas sin azúcar.