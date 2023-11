Por qué el color rosa en realidad no existe

El ojo humano tiene la capacidad de transformar la luz reflejada en colores. Con la evolución, esto se ha ido perfeccionando hasta llegar al punto en el que somos capaces de dar nombre a todos aquellos colores que percibimos y los mostramos en una paleta de colores. Sin embargo, dos colores, el rosa y el magenta, que están presentes en objetos del día a día como la ropa, la funda del móvil o la mochila del colegio, abren un debate sobre si verdaderamente existen o ha sido el ojo humano el que los ha desarrollado.

La Comunidad Científica no tiene muy claro si incluirlos o no en la paleta de colores, esto se debe a que la existencia del rosa y del magenta no está clara. Tomando como referencia el espectro de luz visible, se podrán observar todos los colores que conocemos, partiendo del rojo y terminando en el violeta, pero no encontraremos el rosa.

Este color no tiene asociada una longitud de onda y debido a esto no tendríamos que ser capaces de verlo. Nuestros ojos tienen células especializadas en detectar los azules, los verdes y los rojos, surgiendo el resto de colores de una combinación entre ellos.

Sin embargo, aunque el rosa no tenga longitud de onda, somos capaces de observarlo ya que este color nace de la combinación de valores extremos del espectro, en este caso del rojo y del violeta. Con la suposición de dichos tonos, somos capaces de ver el color resultante que, según la física, no debería existir.

La teoría de que seamos capaces de ver el color rosa se sustenta en la evolución. Según se cree, al buscar frutos en los bosques, era el magenta el que reforzaba el rojo y destacaba sobre el verde de las plantas.