¿Cómo funciona la escala de Richter y qué significa realmente un terremoto de magnitud 7?

Cuando hay un terremoto, como los ocurridos en Venezuela hace apenas unas horas (de magnitud 7,2 y 7,5), una de las primeras cifras que escuchamos es su magnitud: 5, 6, 7, 8… Pero ¿qué significa realmente ese número? ¿Por qué un terremoto de magnitud 7 no es simplemente "un poco más fuerte" que uno de magnitud 6?

La escala de Richter fue creada en 1935 por el sismólogo Charles Richter para medir la fuerza de los terremotos a partir de las ondas sísmicas registradas por los sismógrafos. Aunque hoy los científicos utilizan principalmente la escala de magnitud de momento, el concepto popular sigue asociado al nombre de Richter.

La clave está en que esta escala es logarítmica, no lineal. Eso significa que cada aumento de un punto no representa un pequeño incremento, sino un salto enorme. Un terremoto de magnitud 7 libera alrededor de 32 veces más energía que uno de magnitud 6 y unas 1.000 veces más que uno de magnitud 5.

Por eso, cuando se habla de un terremoto de magnitud 7, no se está hablando de un número alto. Se trata de un seísmo capaz de liberar una cantidad de energía gigantesca en cuestión de segundos.

Pero la magnitud no lo explica todo. Los daños que provoca un terremoto dependen también de otros factores: la profundidad a la que se produce, la distancia al epicentro, el tipo de suelo o la resistencia de las construcciones.

Así, un terremoto de la misma magnitud puede ser devastador en una zona y tener consecuencias mucho menores en otra. La cifra indica la energía liberada por la Tierra; el impacto final depende de dónde y cómo llega esa energía a la superficie.

Clasificación:

Menos de 2: microsismos, normalmente imperceptibles

microsismos, normalmente imperceptibles 2-4: pequeños, pueden notarse pero suelen no causar daños

pequeños, pueden notarse pero suelen no causar daños 5-6: moderados, pueden provocar daños dependiendo de la zona y la construcción

moderados, pueden provocar daños dependiendo de la zona y la construcción 7-8: grandes terremotos, con capacidad destructiva importante

grandes terremotos, con capacidad destructiva importante Más de 8: terremotos extremos capaces de afectar a regiones enteras

Esta escala no llega oficialmente hasta 10. Un terremoto de magnitud 10 sería un evento hipotético extremadamente improbable, ya que requeriría una ruptura de falla gigantesca. Por ejemplo, el mayor terremoto registrado fue el de Chile en 1960, de magnitud 9,5, considerado el más potente medido hasta ahora.