¿Es peligroso dormir con los ojos abiertos?

Normalmente sucede al comienzo de la semanao al terminar la jornada laboral. Cuando tenemos más sueño de la cuenta, tenemos la sensación de pesadez en los párpados.Por lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mantener los ojos abiertos. De hecho, creemos que cerrándolos es cómo vamos a descansarrealmente. Sin embargo, la realidad es más bien distinta. No todos pueden realizar esta acción a la hora de dormir y se quedan con los ojos semi abiertos, se conoce como lagoftalmos.

Se trata de una patología que imposibilita la capacidad de cerrar los párpados al completo y que padece el 5% de la población. Una de las causas más comunes que se achacan a la misma, es la parálisis facial.Ya sea por causa desconocida, por traumatismos o cirugías, en la parálisis se produce un debilitamiento de los músculos de la cara. Entre ellos, se encuentra el músculo orbicular, que es el encargado del cierre de los párpados.

Dormir | Pexels

Desde el nivel evolutivo, dormir con los ojos cerrados tiene diversas razones. Enese sentido, gracias a mantener los párpados bajados, la córnea se mantiene hidratada por las lágrimas sin quedar expuestas a la sequedad del aire exterior. Asimismo, regulan el paso de luz a la retina. Por lo tanto,cuando el cerebro detecta que entra poca luz, segrega melatonina, una hormona asociada al sueño.

Por el contrario, estos mecanismos de regulación del sueño no funcionan correctamente en los lagoftalmos. Esto puede provocar, en consecuencia,insomnioe infeccionesrelacionadas con la sequedad del ojo. No obstante, se trata de una patología que, en la gran mayoría de casos, no podemos evitar, por lo que con el uso de lágrimas artificiales o pomadas se pueden revertir estos síntomas. Es decir, no es una condición que ponga en peligro grave nuestra salud si está diagnosticada.

Sin embargo, resulta difícil de diagnosticar, ya que nuestro modo de inconsciencia durante el sueño hace que no sepamos con exactitudcómo dormimos.Sepuede descansar mal, pero a es difícil reconocer si padecemos lagoftalmosa no ser que alguien diga que nuestros ojos están abiertos mientras dormimos.