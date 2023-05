Al intentar quedarse dormido, mirar el reloj puede empeorar el insomnio

Son muchas las personas que tienen problemas a la hora de dormir y tardan horas en conciliar el sueño. El insomnio crónico está asociado, a la larga, a problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes y depresión.

Además, según un nuevo estudio de la Universidad de Indiana, mirar el reloj para consultar qué hora es y cuántas horas quedan de descanso no sería la mejor ayuda para dejar de estar despiertos. Los resultados se publican en 'The Primary Care Companion for CNS Disorders'.

Los científicos de la Universidad de Indiana llegaron a esta conclusión tras analizar datos de casi 5.000 personas. Estos habían completado previamente cuestionarios sobre la gravedad de su insomnio, el uso de medicamentos para dormir y el tiempo que pasaron monitoreando su propio comportamiento mientras intentaban conciliar el sueño, como mirar el reloj para comprobar la hora que es o cuánto tiempo de descanso les quedaba.

Sin dormir, insomnio | DCStudio para Freepik

"Encontramos que el comportamiento de monitoreo del tiempo tiene un efecto principalmente en el uso de medicamentos para dormir porque exacerba los síntomas del insomnio", señaló a la Universidad de Indiana Spencer Dawson, uno de los autores del estudio.

"A las personas les preocupa no dormir lo suficiente, entonces comienzan a estimar cuánto tiempo les llevará volver a dormirse y cuándo deben levantarse. Ese no es el tipo de actividad que es útil para facilitar la capacidad de conciliar el sueño; cuanto más estresado esté, más difícil le resultará conciliar el sueño", añadió.

Cómo se podría conciliar el sueño mejor

Mirar el reloj constantemente cuando uno se va a dormir solo podría aumentar la frustración que ya se sufre por tener insomnio. En esos casos, son muchas las personas que acuden a medicamentos o ayudas que contribuyan a que se duerman.

Sin embargo, Dawson propone una solución para este tipo de casos: "Una cosa que la gente podría hacer sería dar la vuelta o tapar su reloj, deshacerse del reloj inteligente, quitar el teléfono para que simplemente no estén mirando la hora". De hecho, no aconseja mirar el reloj en ninguno de los casos.