En el mundo hay, aproximadamente, 33.000 especies catalogadas de peces según la base de datos FishBase. Esta gran familia de animales invertebrados se diferencia de otras, principalmente, por vivir en el agua, bien sea esta dulce o salada. Además, fisionómicamente, también presentan características propias: aletas, branquias... Pero hay algo que todos los animales tienen en común: dormir.

Imaginar a un pez dormido no es fácil. Nunca se les ve parpadear y raramente están tumbados... ¿Entonces? Los peces sí duermen, pero tienen el sueño más liviano. Siempre están alerta por si un depredador les acechara, por lo que no entran en la fase REM en la que solemos dormir los humanos, no se quedan inconscientes.

En cuanto a los ojos, los peces no tienen párpados, ya que estos son una adaptación evolutiva que afecta a los animales terrestres. Sin embargo, estos animales acuáticos cuentan con unas membranas que cubren sus ojos e impiden el paso de la luz tenue, por lo que los peces duermen con los ojos abiertos pero como con un "filtro".

Peculiaridades de los peces a la hora de dormir

Muchas especies de peces duermen con la aleta posterior anclada en el fondo marino para evitar que la corriente los arrastre. Otros se dejan caer hasta el fondo del océano cuando duermen, y suben a respirar sin despertarse gracias a su vejiga natatoria. Este aparato permite la flotabilidad del animal, así como la capacidad de nadar hacia la superficie o la zona más profunda.

Por otra parte, ciertas especies de estos animales acuáticos hacen ruidos extraños o mueven las aletas para alejar a los posibles depredadores. En el caso del pez loro, cuando va a dormir cubre su cuerpo con un capullo transparente que crea él mismo con una mucosa. Se cree que este sistema les sirve para ocultar su olor y así protegerse de posibles depredadores.

El caso de los tiburones y los mamíferos

Pero no todos los animales pueden parar o tumbarse para nadar. En el caso de los tiburones, si estos no se mueven, no pueden respirar, y se ahogarán. Entonces, por su fisiología, deben mantenerse en constante movimiento. Así que cuando duermen, solo una parte de su cerebro queda inactiva, mientras la otra se ocupa de continuar nadando.

Por último, en el fondo del mar también hay animales acuáticos mamíferos, como las ballenas o los delfines. Al no ser peces, estos seres vivos no pueden respirar debajo del agua, por lo que se ven obligados a subir a la superficie cada cierto tiempo.

Para lograrlo, cuando duermen solo descansa un hemisferio, quedando el otro pendiente de labores como respirar, mantener el calor corporal o estar alerta por si ocurriera un peligro.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Las jirafas duermen de pie y los vencejos mientras vuelan: los animales con las formas más raras de descansar