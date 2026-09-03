Qué es la Luna de diamantes: el fenómeno astronómico que está a punto de verse en el cielo

El cielo de este 3 de septiembre ofrece una imagen especialmente llamativa: la Luna pasará muy cerca de las Pléyades, uno de los cúmulos de estrellas más conocidos del firmamento. El encuentro podrá observarse a simple vista y dará lugar a una curiosa estampa en la que las estrellas parecen rodear al satélite.

¿Qué son las Pléyades?

Las Pléyades, también conocidas como las Siete Hermanas, son un cúmulo de estrellas situado en la constelación de Tauro. Sus estrellas son relativamente brillantes, por lo que pueden distinguirse incluso sin telescopio cuando las condiciones de observación son buenas.

Durante la noche, la Luna y el cúmulo estarán separados por apenas 1,2 grados en su máximo acercamiento. El fenómeno recibe popularmente el nombre de Luna de diamantes, por el efecto visual que producen las estrellas junto al satélite.

¿Cuándo y cómo verlo?

Desde la Península, el acercamiento podrá observarse durante la noche y las primeras horas de la madrugada. Basta con buscar la Luna y localizar las Pléyades muy cerca de ella. Unos prismáticos pueden ayudar a distinguir mejor el cúmulo y sus estrellas.

Además, no será la última oportunidad del mes: la Luna volverá a pasar cerca de las Pléyades el 30 de septiembre, aunque la posición del satélite será diferente.