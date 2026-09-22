Detectan por primera vez una señal de radio procedente directamente de un exoplaneta

Todavía no tenemos ninguna prueba de que exista vida fuera de la Tierra, pero los científicos siguen encontrando señales que ayudan a conocer mejor otros mundos. Ahora, un equipo de investigadores ha detectado por primera vez una emisión de radio localizada directamente en un exoplaneta, y no en la estrella alrededor de la que orbita.

La señal procede de Beta Pictoris b, un planeta situado a unos 63 años luz de la Tierra y que tiene una masa aproximadamente diez veces superior a la de Júpiter. Los investigadores utilizaron el radiotelescopio MeerKAT, en Sudáfrica, para observar el sistema en cuatro ocasiones entre 2025 y 2026.

Las observaciones mostraron ráfagas de radio breves y repetitivas, con una característica que permitió relacionarlas con las auroras: una fuerte polarización circular. Gracias a la posición de cuásares utilizados como referencia, los científicos pudieron determinar que la señal procedía del planeta y no de su estrella, Beta Pictoris.

La explicación no tiene que ver con una civilización extraterrestre intentando comunicarse. La señal estaría producida por auroras generadas por partículas cargadas y el campo magnético del planeta, un fenómeno que también ocurre en la Tierra y en Júpiter.

Este tipo de emisiones permite además obtener información sobre el campo magnético de los exoplanetas. Según los investigadores, Beta Pictoris b tendría un campo magnético especialmente intenso, miles de veces más potente que el terrestre, algo que encajaría con los modelos sobre este planeta gigante y joven.

Beta Pictoris b fue descubierto en 2008 y tarda solo entre ocho y nueve horas en completar una vuelta sobre sí mismo. Su rápida rotación podría contribuir a la generación de su intensa actividad auroral.

El estudio, publicado por ahora como prepublicación en arXiv, todavía no ha pasado por el proceso de revisión por pares. Los investigadores ya plantean buscar señales similares en otros exoplanetas gigantes cercanos, especialmente con los radiotelescopios de próxima generación.