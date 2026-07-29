Ocho trucos respaldados por expertos para dormir mejor durante las noches de calor

Dormir bien durante una noche de verano puede convertirse en una tarea complicada. Para conciliar el sueño, el organismo necesita reducir ligeramente su temperatura interna, un proceso que se dificulta cuando el dormitorio permanece demasiado caliente o húmedo.

Los especialistas sitúan la temperatura más favorable para dormir alrededor de los 18 grados, aunque puede variar según cada persona. Cuando no se dispone de aire acondicionado o el termómetro no concede una tregua, estos ocho consejos pueden ayudar a refrescar tanto el dormitorio como el cuerpo.

1. Cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor

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Abrir todas las ventanas durante el día no siempre ayuda a refrescar la casa. Si la temperatura exterior es superior a la del interior, lo único que se consigue es dejar entrar aire todavía más caliente.

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) aconseja mantener cerradas las ventanas, persianas y cortinas durante las horas centrales del día. Las habitaciones que reciben directamente la luz del sol deben permanecer a oscuras siempre que sea posible.

2. Ventilar solo cuando refresque en el exterior

Ventilar la casa | iStock

Las ventanas pueden abrirse al anochecer, durante la madrugada o a primera hora de la mañana, cuando el aire exterior sea más fresco. Abrir ventanas situadas en extremos opuestos de la vivienda también permite generar una corriente que expulse el calor acumulado.

Si el dormitorio continúa siendo la estancia más calurosa, los expertos recomiendan dormir temporalmente en la habitación más fresca de la casa, aunque no sea la utilizada habitualmente.

3. Utilizar correctamente el ventilador

El ventilador no enfría el aire, pero favorece la evaporación del sudor y produce una sensación térmica más agradable. Para aprovechar el aire más fresco de la noche, puede colocarse cerca de una ventana abierta y orientarlo hacia el interior.

Otra opción consiste en poner delante un recipiente con hielo o una botella de agua congelada para que el aire circule alrededor de una superficie fría. Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten de que un ventilador puede resultar insuficiente con temperaturas extremas, especialmente si la habitación supera los 35 grados.

4. Ducharse con agua fresca, pero no helada

Hombre en la ducha | iStock

Una ducha fresca o templada antes de acostarse ayuda a eliminar el sudor y reducir la sensación de calor. No es necesario utilizar agua congelada: una temperatura excesivamente baja puede provocar que los vasos sanguíneos se contraigan y que el organismo trate de conservar el calor.

También conviene secarse sin frotar demasiado o dejar la piel ligeramente húmeda para favorecer la evaporación. El objetivo es refrescarse progresivamente y no someter al cuerpo a un cambio térmico brusco.

5. Elegir ropa y sábanas transpirables

Sabanas transpirables | istock

Durante las noches calurosas deben evitarse los pijamas gruesos, los edredones y los tejidos que retienen el calor. Las sábanas ligeras de algodón, lino o materiales transpirables facilitan la circulación del aire y absorben mejor el sudor.

Dormir completamente desnudo no siempre es la alternativa más fresca. Una prenda amplia y transpirable puede retirar la humedad de la piel y evitar que el sudor quede acumulado en el cuerpo o en el colchón.

6. Mantenerse hidratado sin beber demasiado justo antes de dormir

Botella de agua | TecnoXplora

Beber agua regularmente a lo largo del día ayuda al organismo a regular su temperatura y evita la deshidratación. Es recomendable dejar un vaso o una botella cerca de la cama, pero tomar grandes cantidades justo antes de acostarse puede obligarnos a levantarnos varias veces para ir al baño.

El alcohol tampoco es un buen aliado. Aunque inicialmente puede producir somnolencia, perjudica la calidad del descanso y favorece la deshidratación. La cafeína, las cenas muy copiosas y los alimentos picantes también pueden aumentar la temperatura corporal o dificultar el sueño.

7. Refrescar los puntos por los que circula más sangre

Paño humedo | istock

Aplicar un paño húmedo y fresco sobre el cuello, las muñecas, la parte interna de los codos o detrás de las rodillas puede aliviar rápidamente la sensación de calor. En estas zonas, los vasos sanguíneos se encuentran cerca de la superficie de la piel.

También se puede humedecer ligeramente la piel o la ropa, siempre sin empapar la cama. No se recomienda colocar hielo directamente sobre el cuerpo durante periodos prolongados, ya que puede provocar irritaciones o lesiones por frío.

8. Evitar el ejercicio intenso y los aparatos que generan calor

Anciana haciendo ejercicio | TecnoXplora

Realizar actividad física es beneficioso para dormir, pero un entrenamiento intenso poco antes de acostarse eleva la temperatura corporal y puede dificultar que el organismo se prepare para descansar. Durante los días más calurosos es preferible entrenar a primera hora de la mañana o cuando haya bajado el sol.

Ordenadores, televisores, videoconsolas, cargadores y algunas bombillas también desprenden calor. Apagarlos con antelación y mantenerlos fuera del dormitorio puede ayudar a reducir algunos grados la temperatura acumulada.

Estos consejos pueden mejorar el descanso en las noches sofocantes, pero el calor extremo también puede suponer un riesgo para la salud. Ante síntomas como confusión, mareos intensos, piel muy caliente, respiración acelerada o pérdida del conocimiento, se debe buscar asistencia médica.