Cómo enfriar una habitación sin aire acondicionado antes de dormir

Sin aire acondicionado también puedes enfriar tu casa, sólo necesitas saber cómo. No intentes enfriar el cuarto tarde; la clave es evitar que acumule calor y expulsar el aire caliente antes de dormir.

El primer truco para enfriar una habitación es no dejar que se caliente. Durante las horas de más sol, baja persianas, corre cortinas y cierra ventanas si fuera quema. Pensar en tu cuarto como una nevera al revés es la estrategia ideal: evita que entre el calor.

Además, ventilar no es abrir por abrir: es abrir cuando el aire de fuera ayuda. Olvídate de abrir a las cinco de la tarde; hazlo a primera hora de la mañana o por la noche creando corrientes.

Usa este truco visual: antes de usar el ventilador para darte aire, colócalo frente a la ventana apuntando hacia fuera para echar el calor acumulado.

Por último, apaga ordenadores, consolas y regletas. A veces el enemigo está dentro y generas calor sin darte cuenta. Y en lo que a la cama respecta, trata de usar las sábanas más finas que tengas a mano.

Sin aire acondicionado no vas a convertir tu habitación en un iglú, pero sí vas a evitar que sea un auténtico infierno. Con estos pasos volverás a descansar sin ningún problema.

También conviene prestar atención a las fuentes de calor que pasan desapercibidas durante el día. Las bombillas tradicionales, algunos electrodomésticos o incluso los cargadores conectados pueden elevar ligeramente la temperatura de la habitación si permanecen funcionando durante horas. Reducir ese calor adicional ayuda a crear un ambiente más agradable cuando llega la noche.

Lo importante es combinar varias medidas sencillas en lugar de confiar en un único truco. Mantener el calor fuera durante las horas centrales del día y favorecer la renovación del aire cuando las temperaturas bajan suele ofrecer mejores resultados que intentar enfriar la estancia de golpe. Con un poco de planificación, es posible ganar varios grados de confort sin necesidad de recurrir al aire acondicionado.