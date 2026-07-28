Unas huellas de hace 1,4 millones de años revelan cómo vivía un antiguo pariente del ser humano

Un conjunto de huellas conservadas durante 1,4 millones de años ha permitido reconstruir un instante en la vida de uno de nuestros antiguos parientes. Las pisadas muestran que ocho ejemplares de Paranthropus boisei, en su mayoría machos adultos, caminaron juntos por la orilla del lago Turkana, en Kenia.

El nuevo análisis, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), aporta información sobre el tamaño corporal, la forma de desplazarse y el posible comportamiento social de esta especie.

Las huellas fueron descubiertas inicialmente en 1978 y el yacimiento se cubrió con arena para protegerlo. Los investigadores regresaron en 2016 y 2023 y localizaron nuevas pisadas en la misma superficie hasta contabilizar 21, correspondientes a ocho individuos.

Más grandes de lo que se pensaba

El tamaño de las huellas indica que algunos ejemplares pudieron alcanzar 1,8 metros de altura y pesar alrededor de 75 kilos. Sus dimensiones eran similares a las de Homo erectus, otra especie que habitaba la misma zona en aquella época.

"Los tamaños de las huellas indican dimensiones corporales similares a las humanas", explica Kevin Hatala, responsable de la investigación.

La distribución de las pisadas también sugiere que los ocho individuos se desplazaban como un único grupo. Para los investigadores, la presencia de varios machos adultos sin hembras ni crías apunta a una organización social más compleja de lo que se creía.

Estos homininos podrían haber vivido en grupos en los que los machos competían por las parejas, pero también se toleraban para protegerse en un entorno habitado por cocodrilos, hipopótamos y otros animales peligrosos.