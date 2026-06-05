La NASA obliga a los astronautas a refugiarse en una cápsula de emergencia por una fuga de aire en la EEI

Momentos de tensión en la Estación Espacial Internacional (EEI). La NASA ha ordenado este viernes a cuatro astronautas de la misión Crew-12 que se refugiaran en la cápsula Crew Dragon de SpaceX y se prepararan para una posible evacuación de emergencia debido al agravamiento de una fuga de aire en el segmento ruso de la estación.

La medida se tomó mientras los cosmonautas de Roscosmos realizaban trabajos de reparación en el módulo de servicio Zvezda, una estructura clave de la EEI que lleva años registrando pequeñas grietas y pérdidas de presión. Como medida de precaución, los astronautas estadounidenses, junto a un francés y un ruso, tuvieron que ponerse los trajes espaciales y permanecer dentro de la nave Dragon, lista para desacoplarse si la situación empeoraba.

Afortunadamente, la alerta duró apenas unas horas. Tras analizar las mediciones obtenidas después de las reparaciones, la NASA autorizó a la tripulación a regresar a sus actividades habituales dentro de la estación, mientras Roscosmos continúa evaluando el estado del módulo afectado.

Las fugas en Zvezda no son un problema nuevo. La NASA y la agencia espacial rusa llevan meses investigando su origen y buscando soluciones. Sin embargo, los datos más recientes indican que la pérdida de aire se ha acelerado, pasando de unos 500 gramos diarios a cerca de un kilogramo al día, lo que ha aumentado la preocupación sobre la integridad de esta sección de la estación.

Aunque la EEI dispone de múltiples sistemas de seguridad y vehículos de evacuación permanentes, cualquier problema relacionado con la presión interna se considera una de las emergencias más delicadas en el espacio.