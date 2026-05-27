La NASA está a punto de anunciar qué astronautas irán a la Luna con Artemis III: esta es la fecha

Tras el éxito de Artemis II, la NASA ya se ha puesto manos a la obra con Artemis III, la misión con la que el ser humano volverá a la Luna, aunque todavía no la pisará (eso será en Artemis IV). A pesar de que el lanzamiento está previsto para 2027, la agencia estadounidense ya tiene marcada una fecha importante en el calendario: el día en que anunciará a la tripulación que viajará a bordo de la nave Orion.

El anuncio tendrá lugar el próximo 9 de junio y será durante un evento en directo desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, y podrá seguirse a través de NASA+ y del canal oficial de YouTube de la agencia.

Artemis III servirá para probar capacidades de encuentro y acoplamiento entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje comerciales desarrollados por SpaceX y Blue Origin, además de seguir evaluando sistemas de soporte vital y habitabilidad durante una misión más larga que Artemis II.

La nave Orión con los astronautas de Artemis tras amerizar en el Pacífico | Reuters

En esta misión viajarán cuatro astronautas a bordo de Orion. Una vez en órbita, la nave realizará maniobras para coordinarse con los sistemas de aterrizaje lunar, un paso clave para futuras misiones cada vez más ambiciosas y, en el largo plazo, para preparar viajes tripulados a Marte.

Astronautas de Artemis II antes de la misión | EFE

Y aunque son muchos los aficionados que quieren que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen (los astronautas de Artemis II) volviesen a ser los tripulantes de Artemis III, la NASA no ha adelantado nombres. Sin embargo, todo apunta a que Artemis III contará con nuevos astronautas, ya que la misión anterior estaba enfocada principalmente en probar la cápsula Orion y sus sistemas en vuelo.