POTENCIALMENTE PELIGROSOS
La NASA alerta de unos 15.000 asteroides "asesinos de ciudades" que aún no han sido detectados
Los científicos advierten de que miles de asteroides capaces de arrasar ciudades enteras aún no han sido detectados, lo que refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia y defensa planetaria.
La Tierra podría estar rodeada por miles de asteroides potencialmente peligrosos que todavía no han sido identificados. Según responsables del programa de defensa planetaria de la NASA, se estima que alrededor de 15.000 asteroides capaces de destruir una ciudad entera siguen sin haber sido detectados por los sistemas actuales de vigilancia espacial.
Estos objetos, conocidos como "city killers" o "asesinos de ciudades", no son lo suficientemente grandes como para provocar una extinción global, pero sí tendrían capacidad para devastar regiones enteras si impactaran contra zonas pobladas. Su tamaño suele situarse en torno a más de 100 metros de diámetro, lo suficiente para causar daños catastróficos a escala urbana.
El principal problema, según explican los expertos, es que muchos de estos asteroides siguen sin localizarse. Aunque los más grandes suelen detectarse con relativa facilidad y los muy pequeños apenas representan una amenaza significativa, los de tamaño intermedio son más difíciles de observar y representan uno de los mayores retos para la defensa planetaria.
De hecho, los científicos calculan que cerca de 25.000 asteroides de este tipo podrían existir en las proximidades de la órbita terrestre, pero actualmente solo se ha identificado aproximadamente el 40% de ellos. Muchos permanecen ocultos porque orbitan alrededor del Sol en trayectorias similares a la de la Tierra o reflejan poca luz, lo que complica su detección con telescopios convencionales.
Ante esta situación, la NASA trabaja en nuevas herramientas de observación para mejorar la detección temprana de estos objetos. Entre ellas destaca el desarrollo del telescopio espacial NEO Surveyor, diseñado para localizar asteroides mediante su firma térmica, incluso aquellos que son demasiado oscuros para ser vistos desde la Tierra.
La preocupación de los científicos no se centra tanto en los grandes asteroides como en estos cuerpos de tamaño medio que podrían pasar desapercibidos hasta etapas tardías. Detectarlos con suficiente antelación es clave, ya que cualquier estrategia para desviar su trayectoria requeriría años de preparación.
Aunque misiones como la prueba DART de 2022 demostraron que es posible modificar la trayectoria de un asteroide mediante el impacto de una nave espacial, los expertos advierten de que todavía no existe un sistema listo para actuar de forma inmediata ante una amenaza real. Por ello, mejorar la vigilancia del cielo sigue siendo la principal prioridad de los programas internacionales de defensa planetaria.
