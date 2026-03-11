Investigan un posible brote de enfermedad del legionario en Londres: qué es y cómo se contagia

Las autoridades sanitarias del Reino Unido investigan un posible brote de enfermedad del legionario en varias zonas de Londres, después de detectarse varios casos en el noroeste y suroeste de la ciudad. La Agencia de Seguridad Sanitaria británica trata de determinar si las infecciones están relacionadas y cuál podría ser el foco de contagio.

Tal y como revela la Clínica Mayo, la enfermedad del legionario, también conocida como legionelosis, es una forma grave de neumonía causada por bacterias del género Legionella. Estas bacterias suelen encontrarse en el agua, especialmente en sistemas de agua caliente o instalaciones como duchas, torres de refrigeración o jacuzzis.

El contagio se produce al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada, conocidas como aerosoles, que contienen la bacteria. Sin embargo, la enfermedad no se transmite de persona a persona ni por beber agua contaminada, ya que la bacteria debe llegar a los pulmones a través de la respiración.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y diez días después de la exposición e incluyen fiebre alta, tos, dificultad para respirar, dolores musculares y, en algunos casos, diarrea o confusión. La infección puede ser especialmente grave en personas mayores, fumadores o pacientes con enfermedades previas.

Aunque es una enfermedad seria, puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo. Aun así, aproximadamente uno de cada diez pacientes puede morir por complicaciones, especialmente si el tratamiento se retrasa o si la persona pertenece a un grupo de riesgo.

Los expertos señalan que los brotes suelen estar relacionados con sistemas de agua mal mantenidos en edificios o instalaciones públicas, por lo que la prevención se basa en el control y la limpieza adecuada de estos sistemas.

Respecto a si podría llegar a otros países como España, los especialistas recuerdan que la bacteria existe de forma natural en el agua y puede aparecer en cualquier lugar si las condiciones lo permiten, por lo que los sistemas sanitarios mantienen vigilancia constante para detectar y controlar posibles casos.