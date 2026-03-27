La misión humana a la Luna incluye tecnología española para asegurar la vida de los astronautas

La misión Artemis II, que supondrá el regreso del ser humano a la Luna en un vuelo que orbitará el satélite y cuyo lanzamiento está previsto para el 1 de abril, incorpora importante tecnología desarrollada y fabricada en España, incluida una unidad que asegurará la vida de los cuatro astronautas al inyectar agua y aire al módulo en el que estarán alojados.

Ha sido la primera vez que la NASA ha confiado a una empresa no estadounidense (Airbus) la construcción de uno de los elementos críticos en una misión tripulada; es el Módulo de Servicio Europeo, que proporcionará a la nave 'Orion' en la que van a viajar los astronautas los sistemas de soporte vital (agua, aire, electricidad y una temperatura confortable) para mantener su seguridad y su salud, además de energía y propulsión.

Y una de las partes más importantes de ese módulo (la Unidad de Control Térmico), con los equipos que gestionan los sistemas de temperatura y comandan las bombas que inyectan aire y agua en el módulo tripulado a partir de los datos que recopilan unos 230 sensores, ha sido diseñada y fabricada íntegramente en las instalaciones de Airbus-Crisa, en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde hoy algunos de sus responsables han informado de la participación de la empresa en la misión y han mostrado algunos de los instrumentos.

El Módulo de Servicio Europeo, que representa unas tres quintas partes de la masa total de la nave 'Orion', proporciona a la tripulación el soporte vital que necesitan para sobrevivir; alberga el motor principal de la cápsula y propulsores auxiliares; cuenta con cuatro alas de paneles solares desplegables; y regula y mantiene la nave a la temperatura adecuada frente a los cambios extremos que se producen en el espacio (de hasta 270 grados bajo cero).

El 'núcleo' de supervivencia de la nave

Para desarrollarlo, la multinacional Airbus ha contado con sus socios en diez países europeos, entre ellos España, donde se han desarrollado las 'unidades de control térmico', consideradas como el núcleo de supervivencia de la nave, que dará varias vueltas a la Tierra antes de emprender un viaje de cuatro días hasta la Luna, sobrevolar el satélite y regresar, en una misión que se prolongará durante diez días.

El módulo europeo será además el que dé a la nave el 'empujón' final para entrar en la órbita lunar, lo que permitirá volar unos 7.500 kilómetros más allá del satélite -el punto mas lejano a la Tierra al que ha llegado nunca el ser humano- antes de girar y de emprender el viaje de regreso a la Tierra.

Pero además de Airbus-Crisa, varias empresas españolas han tenido responsabilidades importantes en el desarrollo de la misión Artemis II, que supone el regreso del ser humano a la Luna más de cincuenta años después; entre ellas Alter, cuyo papel se ha centrado en el suministro y validación de componentes críticos para que cumplan los estrictos niveles de calidad y que ha evaluado tecnología de alto rendimiento para futuras aplicaciones robóticas orientadas a establecer un campamento base permanente en la superficie lunar.

La empresa GMV ha desarrollado una herramienta clave de gestión de anomalías en colaboración con el Centro Aeroespacial Alemán, vital para detectar y resolver incidencias durante el vuelo, y un equipo de la empresa viajó a Houston para entrenar a los astronautas con el sistema 'EveryWear' -dedicado a monitorizar su salud-; y HV Sistemas ha diseñado y fabricado los bancos de prueba para el 'Subsistema de Almacenamiento de Consumibles', que suministra agua y gases a la tripulación.

Una empresa española se suma a la 'monitorización' de la nave

Además, la empresa española Integrasys ha sido seleccionada por la NASA para monitorizar (junto a otros 34 participantes de 14 países) la misión Artemis II, y participará con su propia tecnología y una antena de 2,4 metros de diámetro que se ha instalado en el tejado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad de Sevilla.

La segunda misión del programa Artemis es continuación del vuelo -no tripulado- que se realizó en 2022 y precede a las siguientes misiones, en las que está previsto que los astronautas vuelvan a pisar suelo lunar y comience el establecimiento de la presencia permanente en el satélite natural de la Tierra.

En las instalaciones de Airbus-Crisa en Tres Cantos, responsables de la empresa se han referido a la misión Artemis II como un punto de inflexión tecnológico y humano, ya que va a permitir probar todos sistemas críticos antes del alunizaje de Artemis IV, y han subrayado que nunca antes el ser humano había viajado tan lejos en el espacio profundo, a más de 400.000 kilómetros de la Tierra.