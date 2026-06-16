La Luna ocultará a Venus en un "mini eclipse" esta semana: cuándo y cómo verlo

Los amantes de la astronomía tienen una cita marcada en el calendario esta semana. El próximo 17 de junio, la Luna protagonizará una ocultación de Venus, un fenómeno que se produce cuando nuestro satélite pasa por delante de un planeta desde la perspectiva de la Tierra y lo oculta temporalmente de la vista. Se trata de uno de los eventos astronómicos más llamativos de este 2026, ya que involucra a los dos objetos más brillantes del cielo después del Sol.

La ocultación llegará apenas dos días después de la Luna nueva, cuando la Luna estará en fase creciente iluminada en torno a un 11%. Aunque el fenómeno completo solo será visible desde determinadas regiones del planeta, la aproximación entre ambos astros podrá apreciarse desde numerosos lugares como una espectacular conjunción en el cielo del atardecer.

Hemisferio sur de Venus | EFE

Además, Venus se encuentra actualmente en una muy buena posición para la observación. El planeta se dirige hacia su máxima elongación oriental, el momento en el que alcanza su mayor separación aparente del Sol en el cielo y resulta más fácil de observar tras la puesta de Sol.

Y no solo eso. La Luna también se acercará estos días a Mercurio, otro de los planetas más difíciles de observar a simple vista. De hecho, los expertos señalan que esta semana ofrece una de las mejores oportunidades del año para encontrar al planeta poco después del atardecer.