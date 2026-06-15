Luna nueva de junio: la mejor oportunidad para observar la Vía Láctea, cuándo y cómo verla

Este 15 de junio tiene lugar la Luna nueva, una fase en la que nuestro satélite apenas es visible desde la Tierra. Aunque no se trata de un fenómeno especialmente llamativo a simple vista, sí es una buena noticia para los aficionados a la astronomía, ya que las noches más próximas a esta fecha ofrecen algunas de las mejores condiciones para observar el cielo.

Al no haber luz lunar, el cielo se vuelve mucho más oscuro y permite apreciar con mayor facilidad objetos como nebulosas, cúmulos estelares y, sobre todo, la Vía Láctea. Por ello, las noches comprendidas entre el 13 y el 17 de junio serán especialmente recomendables para quienes quieran disfrutar de nuestra galaxia.

Vía Láctea | Pixabay

Para aprovechar al máximo el espectáculo, los expertos recomiendan alejarse de las grandes ciudades y buscar zonas con poca contaminación lumínica y horizontes despejados. Si las condiciones meteorológicas acompañan, será posible observar la característica franja blanquecina de la Vía Láctea atravesando el cielo, uno de los paisajes astronómicos más impresionantes que pueden contemplarse sin necesidad de telescopio