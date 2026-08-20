¿Llegar a supercentenario? Una clave podría estar en un tipo inusual de célula inmunitaria

Los supercentenarios viven hasta los 110 años o más y cómo lo consiguen interesa a la ciencia. Ahora, un grupo de investigadores descubrió un tipo inusual de célula inmunitaria que se multiplica en estas personas y que podría ayudar a proteger contra el cáncer y otras amenazas relacionadas con la edad.

Detrás de la investigación que se publica en la revista Cell Reports hay científicos de la Universidad de Osaka, en Japón, que contribuyen a responder por qué algunas personas llegan a una edad muy avanzada sin padecer enfermedades graves.

Para llegar a sus conclusiones, el equipo encabezado por Kosuke Hashimoto examinó muestras de sangre de 28 adultos japoneses divididos en tres grupos de edad: de 70 a 99 años, de 100 a 109 años y de 110 años o más.

De estos, 20 eran mujeres y 8 hombres. Las 10 personas supercentenarias del estudio eran mujeres, lo que refleja el hecho de que los supercentenarios varones son extremadamente raros, detalla a EFE Hashimoto.

Las células T inmunitarias se dividen tradicionalmente en dos grupos: las auxiliares, que coordinan las respuestas inmunitarias, y las 'asesinas', que destruyen las células infectadas o cancerosas.

Los supercentenarios acumulan un híbrido inusual conocido como linfocitos T CD4 citotóxicos. Son poco comunes y tienen la capacidad tanto de reconocer amenazas como de destruir células peligrosas.

El nuevo trabajo constató que estas células híbridas siguen siendo poco frecuentes durante la mayor parte de la vida, pero se multiplican de "forma espectacular" alrededor de los 100 años.

Así, van aumentando con la edad con porcentajes medios del 4%, del 9,6% y del 17,6%, respectivamente para los grupos de edad analizados en el estudio, especifica la revista.

"Analizamos una población celular poco común que abunda en los supercentenarios y encontramos indicios de remodelación inmunitaria en la vejez extrema", afirma Hashimoto. "En lugar de mostrar signos de agotamiento, se mantienen muy activas y pueden ayudar al organismo a hacer frente a amenazas persistentes que aumentan con la edad".

Muchas de estas células se habían multiplicado hasta formar grandes poblaciones de células idénticas -a través de un proceso llamado expansión clonal-, lo que sugiere que se habían encontrado repetidamente con los mismos objetivos a lo largo de los años.

Sorprendentemente, añaden los autores en una nota de Universidad de Osaka, los sensores moleculares de estas células coincidían en gran medida con los encontrados en las células inmunitarias de pacientes con cáncer, a pesar de que los supercentenarios no tenían antecedentes de la enfermedad.

"La similitud entre estas secuencias de receptores y las encontradas en las células T de los tumores sugiere que estas células podrían ayudar a reconocer los tumores antes de que sean clínicamente detectables", apunta Hashimoto.

Formalmente el equipo no pudo analizar las diferencias de sexo en la cohorte de 28 personas. Sin embargo, un estudio anterior de 2019 incluyó a supercentenarios varones y también se observó un aumento de los linfocitos T CD4 citotóxicos en ellos, recuerda Hashimoto.

Aún mucho por comprender

Una de las principales preguntas es dónde se encuentran estas inusuales células inmunitarias en el organismo y qué es lo que realmente reconocen allí, y esa es una de las cosas que va a estudiar ahora el equipo de Osaka.

Los investigadores advierten de que su estudio no demuestra que los linfocitos T citotóxicos provoquen directamente la longevidad.

Sin embargo, aseguran, los resultados ofrecen una de las imágenes más claras hasta la fecha de cómo se adapta el sistema inmunitario en las personas que alcanzan una esperanza de vida excepcional, lo que permite comprender mejor el envejecimiento saludable y podría contribuir a la protección frente a las enfermedades en los supercentenarios.