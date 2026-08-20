Descubren un nuevo órgano oculto en el cráneo que podría ayudar a combatir el cáncer cerebral

Los científicos siguen descubriendo nuevas formas en las que funciona el cuerpo humano. Ahora, un equipo internacional de investigadores ha identificado en ratones unas estructuras del sistema inmunitario situadas en la médula ósea del cráneo que podrían actuar como una primera línea de defensa frente a enfermedades que afectan al cerebro.

El estudio, publicado en la revista Nature, revela que estas estructuras funcionan como una especie de centro de entrenamiento para las células inmunitarias, situado justo al lado del cerebro. Aunque por ahora el hallazgo se ha demostrado en ratones, los investigadores creen que podría existir algo similar en humanos.

El descubrimiento parte de trabajos anteriores en los que los científicos observaron pequeños canales que conectan el cerebro con la médula ósea del cráneo a través de las membranas que lo protegen. En el nuevo estudio, utilizaron proteínas fluorescentes para seguir el recorrido de las células y descubrieron unas estructuras que recuerdan a los centros germinales, zonas donde las células B del sistema inmunitario se multiplican y se preparan para combatir amenazas concretas.

La ubicación de estas estructuras podría ser especialmente importante. Al encontrarse en el cráneo y cerca del cerebro, las células inmunitarias podrían responder rápidamente ante determinados problemas sin tener que desplazarse desde otras partes del organismo.

Los investigadores quisieron comprobar qué papel podían desempeñar frente al cáncer cerebral y utilizaron ratones con glioma, un tipo de tumor especialmente agresivo. Cuando alteraron la actividad de estas estructuras inmunitarias, los tumores crecieron con mayor agresividad y los animales tuvieron una menor supervivencia.

En cambio, los ratones a los que administraron una combinación de proteínas capaces de estimular el sistema inmunitario desarrollaron respuestas defensivas más fuertes y consiguieron combatir el tumor de forma más eficaz, aumentando significativamente su supervivencia.

Eso sí, los resultados todavía están lejos de poder aplicarse directamente a las personas. El estudio se ha realizado en modelos de ratón y aún no se ha demostrado que estas estructuras funcionen de la misma manera en humanos. Sin embargo, los investigadores señalan que ya se han encontrado células inmunitarias similares en la médula ósea de cráneos humanos, lo que podría ser una pista de que también contamos con estructuras de este tipo.

Si futuros estudios confirman su existencia y funcionamiento en humanos, este descubrimiento podría abrir una nueva vía para tratar algunos tumores cerebrales. Una de las posibilidades que plantea el equipo es utilizar tratamientos capaces de estimular estas defensas directamente desde el cráneo, lo que podría ser mucho menos invasivo que una cirugía cerebral.

Además, los investigadores creen que estas estructuras podrían tener importancia más allá del cáncer y ayudar a comprender mejor enfermedades neurológicas en las que participa el sistema inmunitario, como el Alzheimer o el Parkinson.