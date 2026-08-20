La NASA cancela el rescate del telescopio Swift: la nave enviada para salvarlo ha perdido el control

La NASA ha cancelado la misión con la que pretendía evitar la caída a la Tierra del telescopio espacial Swift, después de que la nave robótica enviada para rescatarlo haya sufrido problemas persistentes de control.

El telescopio Swift lleva años estudiando algunos de los fenómenos más energéticos del universo, pero su órbita comenzó a degradarse rápidamente en 2025 debido al aumento de la actividad solar. Ante el riesgo de que acabara reentrando en la atmósfera de forma incontrolada, la NASA decidió poner en marcha una misión de emergencia para elevar su órbita y prolongar su vida científica.

Para ello, la compañía Katalyst Space lanzó la sonda LINK, diseñada para acercarse de forma autónoma a Swift, capturarlo y modificar su trayectoria. El lanzamiento fue un éxito y la NASA consiguió establecer comunicación con la nave, pero a finales de julio comenzaron los problemas.

LINK experimentó fallos en su sistema de control de actitud, encargado de mantener la orientación de la nave. Como consecuencia, comenzó a girar y las comunicaciones se interrumpieron de forma intermitente. Los equipos de la NASA y Katalyst Space intentaron estabilizarla y actualizar su sistema de navegación, pero el problema persistió.

Finalmente, la NASA ha decidido cancelar el rescate de Swift. La sonda LINK ya no intentará capturar ni impulsar el telescopio para prolongar su misión científica.

Aun así, la agencia espacial no da por perdida por completo la misión. LINK intentará realizar operaciones de aproximación al telescopio para demostrar tecnologías que podrían utilizarse en futuras misiones de mantenimiento y rescate de satélites.

El fracaso supone que Swift probablemente reingresará en la atmósfera terrestre a finales de este año, aunque la NASA seguirá trabajando para obtener todos los datos posibles de esta misión y aplicar lo aprendido en futuras operaciones espaciales.