Qué es el solomoon, la tendencia de viajar sin tu pareja que busca fortalecer la relación

Septiembre y enero son, según los expertos, los meses del año con más rupturas amorosas. Una de las explicaciones tiene que ver con el efecto rebote de las vacaciones: después de semanas conviviendo sin pausa (ya sea en verano o en Navidad), las relaciones que no estaban bien afianzadas empiezan a resentirse.

En ese contexto está ganando terreno una tendencia que va a contracorriente de lo que solemos entender por "vacaciones en pareja": el solomoon, un viaje en solitario mientras se mantiene una relación sentimental. La psicóloga Lara Ferreiro, especialista en parejas, explica que esta práctica no debería interpretarse como un síntoma de crisis, sino como una posible señal de madurez emocional.

Viajar solo no significa alejarse

Para Ferreiro, la idea de que el amor implica compartirlo absolutamente todo es un prejuicio que todavía pesa sobre las parejas. Sin embargo, sostiene que tomarse unos días para viajar sin el otro puede ser, más bien, una muestra de confianza y seguridad dentro de la relación.

La especialista asegura que las parejas más sanas no son las que hacen todo en conjunto, sino las que logran equilibrar el proyecto compartido con la autonomía de cada uno. Según su experiencia clínica, viajar solo favorece el autoconocimiento, reduce la dependencia emocional y, en muchos casos, renueva el deseo de reencuentro al volver.

Los beneficios

Ferreiro detalla una lista de 20 beneficios asociados al solomoon, entre los que destacan:

Refuerza la identidad personal y la autoestima

Favorece el autoconocimiento y la autonomía emocional

Fortalece la confianza mutua y reduce la dependencia

Disminuye el estrés, especialmente en parejas con hijos o muchas responsabilidades compartidas

Rompe la rutina y aporta energía renovada a la relación

Mejora la comunicación al obligar a hablar de expectativas y límites

Ayuda a prevenir el desgaste relacional

Impulsa un vínculo basado en la elección y no en la necesidad

No es terapia de pareja

La psicóloga es clara en un punto: el solomoon no sirve para resolver conflictos de fondo. Si uno de los dos lo usa como excusa para evitar la convivencia o tomar distancia emocional, advierte, el viaje no va a solucionar el problema real.

Por eso, insiste en que la clave está en la intención con la que se plantea el viaje. Solo funciona cuando surge de un acuerdo mutuo y ambos entienden que cuidar de uno mismo también es una forma de cuidar la relación.