El fenómeno El Niño se dispara y podría convertirse en uno de los más intensos jamás registrados

El fenómeno de El Niño está ganando fuerza rápidamente y los últimos pronósticos apuntan a que podría convertirse en uno de los episodios más intensos registrados. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya advierte de que el fenómeno seguirá fortaleciéndose durante los próximos meses, mientras que la NOAA estadounidense ha elevado su nivel de alerta ante la posibilidad de un episodio excepcional.

El Niño es un fenómeno climático que se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico tropical se calientan más de lo habitual. Ese calentamiento altera los vientos y la circulación de la atmósfera y puede cambiar los patrones de temperatura y lluvias en diferentes partes del planeta.

En este caso, el calentamiento del Pacífico está siendo especialmente rápido. Los modelos meteorológicos apuntan a que el fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad entre octubre y diciembre de 2026, con una probabilidad elevada de que llegue a niveles considerados "muy fuertes".

¿Por qué preocupa tanto?

El problema es que El Niño no afecta únicamente al océano donde se origina. Al modificar la circulación atmosférica, puede aumentar las probabilidades de que se produzcan sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, olas de calor o cambios en las tormentas en distintas regiones del mundo.

Los efectos no son iguales en todos los lugares. Algunas zonas pueden recibir mucha más lluvia de lo habitual, mientras que otras pueden enfrentarse a condiciones más secas. Por ejemplo, los pronósticos apuntan a un aumento del riesgo de sequía en partes de Australia, el sudeste asiático y el sur de África, mientras que algunas regiones de América pueden experimentar un incremento de las precipitaciones.

Además, un El Niño especialmente intenso puede contribuir a elevar todavía más la temperatura media mundial, en un contexto en el que el planeta ya está registrando temperaturas excepcionalmente altas. La OMM prevé temperaturas por encima de la media en buena parte del mundo durante los próximos meses.

El Niño forma parte de un ciclo natural conocido como ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), que alterna fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña), además de periodos en los que ninguna de las dos domina.

Estos episodios se producen de forma irregular, normalmente cada dos a siete años, y pueden durar varios meses. Lo excepcional en este caso no es que aparezca El Niño, sino la rapidez con la que se está intensificando y la posibilidad de que alcance una fuerza poco habitual.

Los próximos meses serán claves para comprobar hasta dónde llega el fenómeno. De momento, los organismos meteorológicos mantienen la vigilancia sobre la evolución de las temperaturas del Pacífico y sus efectos sobre la atmósfera.