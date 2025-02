Leuconiquia: ¿por qué nos salen manchas blancas en las uñas?

"Las manchitas blancas que aparecen en las uñas no salen por falta de calcio o por tomar poca leche", comienza explicando Álvaro Fernández, más conocido como Farmacéutico Fernández en redes sociales. "Yo sé que te lo ha dicho tu mamá, pero no es verdad". Entonces, ¿a qué se deben? Te lo contamos.

Tal y como explica el experto, cuando nos salen esas manchas, lo que realmente tenemos es leuconiquia. Esta es una alteración en la uña que hace que aparezcan esas pequeñas manchas blancas. Además, puede ser de dos tipos: puntual, es decir, manchitas sueltas, lo más común; y total, cuando la uña se pone blanca en su totalidad, algo bastante raro.

¿Por qué aparecen estas manchas?

Álvaro explica cuatro motivos por los que pueden llegar a aparecer estas manchitas:

Microtraumatismos: Golpes en la uña o en la matriz sin darte cuenta.

Golpes en la uña o en la matriz sin darte cuenta. Uso excesivo de esmaltes y productos agresivos: Estos dañan la estructura de la uña.

Estos dañan la estructura de la uña. Deficiencia de zinc o proteínas: Aunque no es por falta de calcio, la alimentación puede influir.

Aunque no es por falta de calcio, la alimentación puede influir. Algunas enfermedades o infecciones: En casos raros, puede ser signo de problemas hepáticos o renales.

Mancha blanca uñas | iStock

Y, ¿es grave? Normalmente, las manchas blancas en las uñas son normales y no son signo de alarma. Pero hay un caso en el que pueden ser preocupantes, alerta el farmacéutico de TikTok. "Si la mancha no crece con la uña o no desaparece, ahí si preocupante y ve al médico a preguntar qué puede ser", aconseja.

En estos casos es cuando la uña nos puede estar indicando una enfermedad como una infección por hongos o bacterias o algo más grave como cirrosis hepática, insuficiencia cardiaca, diabetes o insuficiencia renal.