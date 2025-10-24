El lado oscuro del té de burbujas: qué riesgos tiene esta bebida tan viral

El té de burbujas (más conocido como "bubble tea"), es una popular bebida taiwanesa que combina té, leche o agua, azúcar y perlas de tapioca y ha logrado conquistar las calles de medio mundo. Sin embargo, recientes estudios advierten de que esta tendencia no está exenta de riesgos.

Las perlas de tapioca, hechas a partir de la raíz de la planta de mandioca (o cassava), tienen la capacidad de absorber metales pesados del suelo como el plomo, lo que ha despertado la atención de expertos en seguridad alimentaria. Por ejemplo, una investigación estadounidense constató la presencia de plomo en distintos productos de bubble tea, aunque no en niveles que de momento desencadenaran alarma inmediata.

Pero los peligros no solo tienen que ver con la contaminación. En Taiwán, médicos extrajeron más de 300 cálculos renales de una joven de 20 años que habría reemplazado el agua por esta bebida de manera habitual. En circunstancias extremas, la acumulación de azúcar, fosfatos u oxalatos podría contribuir a la formación de piedras en el riñón.

Bubble tea | iStock

Además, el alto contenido de azúcar (la mayoría de las versiones de bubble tea contienen entre 20 y 50 gramos por vaso, cifras similares o superiores a las de una lata de refresco) genera preocupaciones adicionales en torno a la obesidad infantil, la diabetes tipo 2 o los problemas dentales.

Los especialistas no piden prohibir la bebida, pero sí recomiendan consumirla de forma ocasional. También sugieren moderar el tamaño, reducir el azúcar o tomarse un descanso sin consumirla todos los días.

En resumen: sí, el bubble tea sigue siendo una opción sabrosa y divertida, pero no debe convertirse en sustituto diario del agua o en hábito constante. La clave está en la moderación.