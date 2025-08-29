¿Kit de inseminación en casa? Una farmacéutica española alucina en Nueva York

Viajar es una experiencia de lo más enriquecedora que nos permite conocer otras culturas y hábitos. Desde la gastronomía hasta los comercios locales: en el día a día se forja la diferencia entre sociedades. Un ejemplo claro de ello lo ha podido comprobar la usuaria de Instagram @infarmarte, cuando visitó una farmacia en Estados Unidos.

El primer producto que le llama la atención (y como para no), es un kit de inseminación para casa. Está compuesto por un aplicador y un sistema de recogida, permitiendo a los usuarios emplear este pack antes de pasar a técnicas médicas más caras. "Deposita el esperma de forma cómoda en el cérvix", reza la caja de un artículo que, según se detalla, está "desarrollado junto a especialistas en fertilidad".

Pero eso no es todo. Y es que la joven ha seguido su recorrido por el local farmacéutico para descubrir que la homeopatía tiene un fuerte interés en el país. Tanto es así que encontró un estante repleto de productos de estas características, diseñados para patologías concretas; algo que en España está prohibido. Aquí, la homeopatía no puede venderse como un remedio ni como terapia para afecciones específicas.

Por último, los botes XXL de medicamentos también destacan como una diferencia drástica entre las farmacias en EE. UU. y las de España. Envases de hasta 300 pastillas que en España se venden en cantidades inferiores y siempre bajo receta con miras a reducir el riesgo de automedicarse. Aunque, en el país en el que todo es XXL, tampoco es soprendente que este tipo de envases lo sean.

Estos tres ejemplos dejan muy claro cómo se entiende el comercio farmacéutico en ambos países, tanto en métodos de venta como en el catálogo disponible.