Homeopatía: qué es, quién la consume y por qué es tan polémica

La homeopatía es una terapia medicinal alternativa que solo su existencia ya genera una gran polémica. Sus defensores aseguran que funciona, no obstante, no hay ninguna evidencia científica que avale que sus prácticas sean beneficiosas para la salud. En realidad, tal y como están diseñados sus fármacos están casi considerados como un medicamento placebo, que en realidad no tiene ningún efecto sobre el organismo. A continuación, repasamos en qué consiste esta pseudociencia, por qué la defienden sus defensores y por qué sigue generando tanto malestar en la comunidad científica.

¿Qué es la homeopatía?

La homeopatía está considerada como una disciplina sin base científica, una terapia alternativa a la medicina. Samuel Hahnemann, fue un médico y químico alemán del siglo XVIII que tras experimentar desarrollo esta práctica basada en dos principios básicos. En primer lugar, "Lo similar cura lo similar" es decir que podemos tratar y curar a una persona enferma a través de fármacos que tienen los mismos efectos patológicos que causan la enfermedad. El segundo y todavía más dudoso principio es que cuanto más diluida está una sustancia en agua más poder curativo tiene.

¿Por qué tiene tantos defensores esta pseudoterapia?

La homeopatía carece de base científica como muchos estudios ya se han encargado de demostrar no sirve por tanto para tratar de forma efectiva ninguna enfermedad o condición como señaló en su día una investigación llevada a cabo por National Health and Medical Research Council de Australia.

"Se venden en las farmacias en cajas con apariencia de medicamento, con prospectos, posología, etcétera. Esto, junto a una moderada cultura científica entre el público general español es uno de los factores principales que hacen que la gente confíe en ellos"

No obstante, su aspecto de fármaco no deja de darle cierta credibilidad. "Se venden en las farmacias en cajas con apariencia de medicamento, con prospectos, posología, etcétera. Esto, junto a una moderada cultura científica entre el público general español es uno de los factores principales que hacen que la gente confíe en ellos" explicaba Josep Lobrea quien junto a Jesús Rogero-García realizaron una investigación sobre la apariencia científica de la homeopatía y la confianza que generaba en los usuarios.

Además, en 2018 unas investigadoras de la Universidad de Valencia tras examinar los datos de una encuesta elaborada por CIS llegaron a la conclusión de que el perfil de usuario que suele usar terapias homeopáticas suelen ser mujeres, de mediana edad (46 años) de clase media-alta y con estudios universitarios.

“Esto no significa que los hombres no consuman homeopatía, sino que son las mujeres las usuarias más habituales”

“Esto no significa que los hombres no consuman homeopatía, sino que son las mujeres las usuarias más habituales” señalaba Carolina Moreno, líder del grupo de investigación, para la agencia SINC.

¿Por qué la homeopatía genera tanta polémica?

Esta disciplina no ha estado exenta de polémicas precisamente porque sus prácticas no están basadas en descubrimientos científicos. Por lo tanto, los fármacos y remedios que venden para curar enfermedades no funcionan. Son básicamente agua con azúcar.

"Basados en la evaluación de la evidencia de la efectividad de la homeopatía, el NHMRC concluye que no hay condiciones de salud con una evidencia palpable de que la homeopatía es efectiva" señalaba la investigación del National Health and Medical Research Council de Australia.

"La gente que elija la homeopatía puede poner en riesgo su salud si rechazan o retrasan tratamientos seguros y buenos en los que si hay efectividad."

"La gente que elija la homeopatía puede poner en riesgo su salud si rechazan o retrasan tratamientos seguros y buenos en los que si hay efectividad." Sentencia con rotundidad este estudio.

Con la llegada al gobierno de Pedro Sánchez y sus Ministro de Ciencia el astronauta Pedro Duque parecía que los días de la homeopatía estaban contados en nuestro país. De momento lo único que se ha conseguido es poner en marcha un plan para que haya más controles en la Sanidad Pública con respecto a la recomendación del uso de estos productos homeopáticos.

