La inmunidad de rebaño es "inalcanzable" para científicos de la Universidad de Alicante

Cuando comenzó la vacunación contra la enfermedad causada por la COVID-19, allá por diciembre de 2020, una expresión apareció como sinónimo del fin de la pandemia: "inmunidad de rebaño". Sin embargo, con el paso del tiempo parece que esta protección resulta difícil de alcanzar. Para un grupo de científicos de la Universidad de Alicante, esta opción es, directamente, "inalcanzable".

Una investigación liderada por el profesor David García, de la citada universidad, explica por qué estos científicos tienen tan poca esperanza en alcanzar la inmunidad de rebaño. "El estudio abarca un análisis detallado del umbral de inmunidad de rebaño de la variante ancestral del covid-19, que era la dominante al principio de la pandemia, desde diferentes enfoques y cuantifica la influencia de tres factores clave como son la fuente y la calidad de los datos, la evolución de la infectividad en el tiempo y la metodología", explican desde la universidad en un comunicado.

Cuando ya obtuvieron estas métricas, se estimó R0, el valor esencial para establecer "a cuántas personas contagiaría, en promedio, un infectado al principio de la pandemia", es decir, cuando no se tomaban medidas de prevención de ningún tipo.

El umbral de inmunidad aumenta con Ómicron

Tras los cálculos, los científicos utilizaron los datos de la COVID-19 relacionados con la variante delta. Con esta cepa, los investigadores calcularon que el umbral de la inmunidad de rebaño se establecía cuando un 90 % de la población estuviera vacunada. Sin embargo, al aplicarlo a la variante Ómicron, que es más contagiosa, se necesitaría un 95 % de la población vacunada para llegar a ese nivel de protección de la población.

En este punto, los científicos calculan la inmunidad de rebaño como "inalcanzable" por dos razones: hay parte de la población que no puede vacunarse por distintas afecciones o alergias y hay otro porcentaje que no quiere vacunarse.

"Este porcentaje del 95 % -explica García- es una cifra inalcanzable porque hay personas que no se pueden vacunar y personas que no quieren vacunarse, a lo que hay que hay que añadir que las vacunas no evitan la transmisión del virus, como se ha comprobado estas Navidades, en las que la población ya estaba altamente vacunada y, aún así, ha sido la ola más fuerte, aunque con consecuencias menores gracias a esa protección de las vacunas", continúa el profesor de la Universidad de Alicante.

Particularidades de la pandemia en España

Los científicos que han desarrollado este estudio, cuyo título es 'Advertencias sobre el umbral de inmunidad del rebaño COVID-19: el caso de España', han utilizado los datos de relevancia extraídos de cálculos que identifican las particularidades de la pandemia en España. Con este matiz se refieren a que "los resultados presentados son válidos para una población mezclada aleatoriamente y con una dinámica de propagación similar a la de España en su conjunto", detallan.

Estas apreciaciones significan que, en cada región del país, el umbral de inmunidad de rebaño puede ser diferente. Asimismo, el profesor García añade que "ninguna de las tres vacunas administradas en España es capaz de prevenir completamente la transmisión del virus, por lo que, incluso con un 90 % de la población vacunada" no se alcanzará la inmunidad de rebaño.

Sin embargo, el investigador sigue defendiendo el uso de las vacunas como estrategia para frenar la expansión del coronavirus: "Aunque la transmisión no se impida completamente con las vacunas, cuanto mayor sea la proporción de población vacunada, menor será el umbral de inmunidad de rebaño".

