Hantavirus, norovirus y coronavirus: por qué son tan distintos y qué tienen en común los brotes en cruceros

El escenario se repite, pero los protagonistas no tienen nada que ver entre sí. En apenas unas semanas, un crucero con casos de hantavirus y otro con un brote de norovirus han vuelto a poner el foco sobre los riesgos sanitarios en alta mar, recordando inevitablemente al famoso brote de coronavirus en el crucero Diamond Princess en 2020. Sin embargo, son virus muy diferentes, provocan enfermedades distintas y no se contagian de la misma manera.

El norovirus es probablemente el más habitual en cruceros. Se transmite sobre todo por la vía fecal-oral, normalmente a través de alimentos, agua contaminada o superficies compartidas, y provoca gastroenteritis con vómitos, diarrea, dolor abdominal y náuseas. Aunque es extremadamente contagioso, suele ser relativamente controlable porque los síntomas aparecen rápido y las personas afectadas tienden a aislarse por sí mismas. El riesgo aumenta especialmente en personas mayores o vulnerables.

El hantavirus, en cambio, no suele propagarse entre pasajeros por contacto, sino que normalmente se adquiere al inhalar partículas procedentes de excrementos o saliva de roedores infectados. En el caso del brote detectado en el crucero MV Hondius, los especialistas creen que el contagio pudo producirse antes del embarque, tras una exposición ambiental en Sudamérica. Sus síntomas pueden comenzar como una gripe y evolucionar hacia problemas respiratorios graves.

El coronavirus, como se vio durante la pandemia, se comporta de otra forma: se transmite principalmente por el aire mediante gotas y aerosoles, algo que convierte espacios cerrados y concurridos en un entorno especialmente favorable para su expansión. El ejemplo más conocido fue el Diamond Princess, donde cientos de pasajeros y tripulantes dieron positivo en COVID durante las primeras semanas de 2020.

Entonces, ¿por qué aparecen tantos brotes en cruceros? La explicación no está tanto en el virus como en el entorno. La convivencia estrecha, las superficies compartidas, los buffets, la ventilación, la rotación internacional de viajeros y la elevada presencia de personas mayores convierten a los cruceros en un lugar donde un único caso o una fuente contaminada pueden multiplicarse rápidamente. Aun así, los expertos recuerdan que los barcos cuentan con protocolos sanitarios, vigilancia médica y sistemas de detección diseñados precisamente para contener estos episodios antes de que escalen.