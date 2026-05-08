Qué hacer para evitar el contagio del hantavirus tras el brote del MV Hondius

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha vuelto a poner el foco sobre el virus Andes, una variante especialmente vigilada porque, aunque el contagio entre personas es poco frecuente, sí puede producirse en determinados casos.

Ante esta situación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han recordado las principales medidas para reducir el riesgo de infección.

El virus Andes se transmite principalmente a través del contacto con roedores infectados o con su orina, saliva y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas o al tocar superficies infectadas y después tocarse la boca, nariz u ojos.

Sin embargo, esta variante también ha demostrado capacidad de transmisión entre humanos tras contactos estrechos y prolongados. Por ello, los CDC recomiendan evitar besar o mantener relaciones sexuales con personas posiblemente infectadas, además de no compartir bebidas, cigarrillos, cigarrillos electrónicos ni utensilios para comer.

Otra de las recomendaciones clave es lavarse las manos con frecuencia y mantener distancia con personas enfermas siempre que sea posible.

Lavarse las manos | Envato

Las autoridades sanitarias también aconsejan evitar zonas infestadas de roedores, especialmente en algunas regiones de Sudamérica donde circula esta variante, y recuerdan que actualmente no existe una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Andes.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio o náuseas, aunque la enfermedad puede agravarse rápidamente y provocar problemas respiratorios severos.