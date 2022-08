La función que se desactiva en tu cerebro cuando duermes

Cuando nos quedamos dormidos pasamos por diferentes fases en las que nuestro cerebro actúa de distinta forma. Aakash K. Patel, Vamsi Reddy y John F. Araujo estudiaron las diferentes etapas del sueño, este se divide en cinco: despierto, N1, N2 (o sueño más profundo), N3 y REM. Las etapas N1 a N3 se consideran sueño de movimiento ocular no rápido (NREM). Si lo distribuimos en tiempo, aproximadamente, pasamos un 5% en N1, un 45% en N2, un 25% en N3 y un 25% en REM y completando así un ciclo. Un sueño nocturno normal consta de 4 a 5 ciclos de sueño, con la progresión de las etapas de sueño en el siguiente orden: N1, N2, N3, N2, REM. El primer período REM es corto y, a medida que avanza la noche, se producen períodos más largos de REM y disminución del tiempo en el sueño profundo (NREM).

Mientras dormimos, el trabajo de nuestras neuronas va variando. Cuando estamos a punto de dormir, las ondas beta (de frecuencia más alta y amplitud más baja) se encuentran en niveles más altos que van bajando a ondas alfa (de frecuencia más baja, entre 8 a 13 Hz) conforme vamos quedándonos dormidos. Está demostrado que, mientras nos encontramos en la fase REM, nuestra actividad celebrar al soñar es muy parecida a la de estar despiertos. Pero, aunque nuestro cerebro recibe estímulos, hay uno al que no le presta especial atención, este es el sonido.

Qué escuchamos mientras dormimos

Cuando las ondas alfa y beta cambian de patrón, nuestra percepción del ruido cambia también. Por ello, puedes estar escuchando la televisión de un vecino o el tráfico, pero no vas a interpretar de forma consciente qué son esos sonidos ni si son importantes y estos no interrumpirán tu sueño. Y no vale esto cómo escusa de quedarte dormido por no escuchar la alarma, porque además de su estridente ruido, los sonidos que tu cerebro "desconecta" son aquellos que escuchas de forma cotidiana. Bien es cierto, que en función de la fase del sueño en la que estemos, nuestro cerebro analizará más o menos sonidos, pero, cuando llegues a la fase REM, no habrá ruido que te despierte.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Problemas para dormir? La ciencia revela qué te estaría pidiendo tu cuerpo