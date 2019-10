Dar vueltas en la cama, probar todas las posturas posibles, todas son incómodas, las sábanas te dan calor, te molesta la tela, el cansancio es monumental y sin embargo, no logras conciliar el sueño. Miras el reloj constantemente y el tiempo va avanzando. Cada vez quedan menos horas para que suene el despertador y debas levantarte de la cama para empezar el día con una energía que no vas a tener si no consigues dormirte. Mientras tanto, los ojos como platos y la impotencia por no poder relajarte. Desvelarse en mitad de la noche se puede tornar infernal. Por ello, te ofrecemos unos consejos en el vídeo que puedes poner en práctica si vuelves a verte en una situación así.

Seas o no una persona a la que generalmente le cuesta quedarse dormida, es probable que alguna que otra vez te hayas despertado de madrugada por diversos motivos y hayas tenido problemas para reconciliar el sueño. Volver a dormir cuando nos desvelamos puede llegar a ser muy agobiante. Por eso te mostramos unos trucos que quizá pueden ayudarte.

El sueño es uno de los grandes misterios de la ciencia. Conocemos parte de lo que ocurre durante esas horas del día, como las funciones que realiza el organismo, o las etapas del sueño por las que pasamos. Sin embargo, todavía persisten grandes interrogantes sin resolver.

Despertarse en mitad de la noche puede darse por muchos motivos. Has podido desvelarte debido a asuntos que te estresan o te preocupan. Quizá es el entorno, como el exceso de calor, el que puede estar condicionando tu sueño. También es algo común que cuanto más avanzada es la edad de una persona, más ligero es su sueño y también más fragmentado. Es importante descubrir los motivos por los que no puedes dormir, y la mejor manera de resolver el problema. A pesar de ello, y si los desconoces, puedes seguir los consejos que te damos en el vídeo para lograr pasar una noche con normalidad.

