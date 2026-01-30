El extraño motivo por el que las muñecas parecen “mirarte” incluso cuando no lo hacen

Muchos afirman que el cuadro de la Mona Lisa te persigue con la mirada, en realidad es una ilusión óptica por la perspectiva y la forma de la mirada del cuadro y algo similar ocurre con los ojos de los ojos de las muñecas, a veces podemos sentir la sensación inquietante de que nos persiguen con la mirada, algo imposible ya que son juguetes e inertes. No obstante, además de una ilusión óptica también podría tener una explicación psicológica.

En el caso de las muñecas, esta sensación siniestra puede estar ligada a un miedo, se conoce como la pediofobia y es el miedo irracional a muñecas o a las figuras humanoides. El origen de esta fobia puede varias desde haber visto una película aterradora de niño o tener la sensación de que algo inmóvil tiene vida. Según el japonés Masahiro Mori, cuanto más se parece algo a una persona sin serlo, más rechazo provoca.

No es una fobia habitual, y muchos expertos señalan que es similar a la coulrofobia, es decir, el miedo a los payasos. Aunque estos tipos de fobias suelen caracterizarse por sufrir un miedo intenso, incluso que el cuerpo llega a reaccionar como si hubiera peligro real.