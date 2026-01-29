El asombroso “radar interno” de los gatos, explicado por la ciencia

Los gatos son animales ágiles, curiosos e independientes, su gran capacidad a la hora de explorar hace que algunos decidan abandonar la comodidad del hogar y vivir pequeñas aventuras, sobre todo aquellos que viven en entornos más accesibles a ellas como pueblos, aldeas o casas de campo. Algunos de estos animales pueden desaparecer por unas horas, otros incluso por días, y lo más normal, es que siempre vuelvan a casa.

¿Pero hasta dónde son capaces de llegar los gatos con estos "paseos"? Un estudio de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) colocó collares GPS a 64 gatos domésticos de distintos puntos de la Península Ibérica para seguir sus pasos durante varias semanas. El resultado fue de lo más curioso y a la vez fascinante, ya que aunque muchos de los felinos decidían no alejarse mucho de su casa, descubrieron que algunos podían alejarse incluso hasta 3 kilómetros o adentrarse en zonas más boscosas.

Los gatos domésticos en libertad pueden ocasionar importantes impactos ecológicos | EFE

La investigación señalaba que esta faceta exploradora resaltaba sobre todo en los gatos más jóvenes y evidentemente en los que viven en entornos más rurales. Curiosamente estas expediciones también son más frecuentes en la época donde el tiempo es más cálido como la primavera y el verano.

Por otro lado, los investigadores alertaban que algunos felinos llegaban a adentrarse incluso en zonas donde habita el gato montés, lo que podía suponer un riesgo para estas especies silvestres.

Finalmente, el estudio demostró la gran capacidad de orientación que tienen los gatos ya que, si no hay contratiempos, su "radar interno" o "GPS natural" siempre les guía de nuevo a casa.