La ciencia del sueño: ¿Por qué dormimos en realidad?

Descansar es una de las mejores formas de recuperar energía y mantenernos fuertes física y mentalmente. Esta es la razón por la que dormimos, pues se trata de una de las necesidades biológicas de nuestro cuerpo más importante.

El sueño es necesario ya que es la forma en la que el cuerpo y la mente se "reparan". Mientras estamos en este estado de reposo la inflamación disminuye, se fortalecen las defensas y se regeneran tejidos, además de desechar toxinas que hemos ido acumulando durante el día.

Dormir del lado derecho | iStock

El sueño es también clave para nuestra memoria, pues nuestro cerebro utiliza este tiempo para organizar la información, consolidar aprendizajes e incluso desechar lo que no necesitamos, haciendo que al despertar, pensemos con mucha más claridad.

Durante la fase REM (de sus siglas en inglés Rapid Eye Movement o Movimiento Ocular Rápido), Se procesan las emociones y los estados de ánimo. Se trata de un momento en el que se producen los sueños y mejora nuestra estabilidad emocional.

Mientras dormimos el cuerpo y la mente también aprovechan para regular nuestras hormas, como la del cortisol, haciendo que el estrés se reduzca o las hormonas relacionadas con el metabolismo. Nuestra temperatura corporal se regula.

Por lo tanto, al dormir nuestro cuerpo se recupera, lo que ayuda a fortalecer nuestro sistema cognitivo e inmunológico.