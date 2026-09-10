Estos dos astronautas de Artemis II se despiden de los vuelos espaciales para siempre

La misión Artemis II hizo historia el pasado abril al llevar de nuevo a seres humanos hasta la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen completaron un viaje de diez días alrededor del satélite, convirtiéndose en los primeros astronautas en viajar hasta la Luna en más de medio siglo. La misión terminó con el amerizaje de la nave Orion el 10 de abril.

Ahora, cinco meses después de aquella misión histórica, Wiseman y Glover abandonan los vuelos espaciales como astronautas activos. La NASA ha anunciado que ambos pasan este mes a su programa de astronautas eméritos en el Centro Espacial Johnson, en Houston.

El astronauta de la NASA Reid Wiseman | NASA/Robert Markowitz

¿Qué significa ser un astronauta emérito?

Como astronautas eméritos, Wiseman y Glover podrán seguir colaborando con la agencia en tareas de formación, asesoramiento y transferencia de conocimientos, pero ya no forman parte del grupo de astronautas activos que pueden ser asignados a nuevos vuelos espaciales.

El astronauta de la NASA Victor Glover | NASA/Bill Ingalls

¿Qué harán?

Victor Glover seguirá aportando sus conocimientos sobre Orion y sus sistemas espaciales a las futuras misiones Artemis. También apoyará iniciativas relacionadas con el sector aeroespacial, el liderazgo y el servicio público.

Reid Wiseman, por su parte, compartirá su experiencia en vuelos espaciales mientras la NASA prepara Artemis III, incluida una misión en órbita terrestre baja destinada a probar las capacidades de encuentro y acoplamiento entre Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje tripulado.

Ambos tendrán, por tanto, un papel importante en las próximas misiones lunares, aunque ya no volverán al espacio como astronautas activos de la NASA.