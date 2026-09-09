La Luna podría esconder restos de civilizaciones extraterrestres de hace millones de años

¿Y si la respuesta a si estamos solos en el universo estuviera mucho más cerca de lo que pensamos? Investigadores del Instituto SETI y el Birkbeck College plantean que la Luna podría haber acumulado restos microscópicos de posibles civilizaciones extraterrestres durante miles de millones de años.

La hipótesis se basa en que nuestro satélite no tiene prácticamente atmósfera ni clima y carece de tectónica de placas, por lo que su superficie apenas se erosiona. Así, el regolito lunar podría conservar materiales llegados del espacio durante unos 4.000 millones de años.

Los científicos hablan de posibles tecnomarcadores, como las llamadas partículas Arkhipov, restos accidentales de tecnología, y las partículas Bracewell, hipotéticas sondas microscópicas diseñadas para explorar el espacio.

También plantean que estructuras como las esferas de Dyson, si alguna vez hubieran existido, podrían haberse deteriorado y fragmentado hasta convertirse en polvo que viajara por la galaxia y terminara depositándose en la Luna.

La propuesta consiste en excavar y estudiar un solo metro cúbico de regolito lunar utilizando técnicas como espectroscopía, microtomografía y análisis isotópico.

Los investigadores buscarían metales, aleaciones o estructuras que no pudieran explicarse mediante la geología lunar. El futuro regreso de astronautas con el programa Artemis de la NASA podría facilitar la obtención de estas muestras.

Por ahora, no existe ninguna evidencia de restos extraterrestres en la Luna. Pero si se encontrara una sola partícula artificial de origen alienígena, supondría la primera prueba de una civilización tecnológica fuera de la Tierra.