Descubren un uso inimaginable para las heces humanas

El hormigón es uno de los materiales más utilizados en la construcción, pero fabricar cemento, uno de sus componentes principales, genera una gran cantidad de emisiones de CO₂. Ahora, investigadores de la Universidad de Manipal, en India, han encontrado una forma insólita de aprovechar los residuos humanos. Te contamos los detalles.

El estudio, aceptado para su publicación en Scientific Reports, utiliza biocarbón obtenido a partir de lodos fecales tratados en una planta de India.

Para obtenerlo, los investigadores secaron los lodos y los calentaron entre 350 y 450 grados en un ambiente con poco oxígeno. Después, molieron y tamizaron el material resultante para sustituir parte del cemento.

Probaron mezclas en las que el biocarbón representaba el 5%, 10% y 15% del cemento.

Los mejores resultados se obtuvieron con las cantidades más bajas. Con un 5% de sustitución, el hormigón presentó menor porosidad y absorción de agua y, tras 91 días de curado, aumentó un 20% su resistencia a la compresión y un 36% la resistencia a la flexión.

Con un 10%, la resistencia a la compresión aumentó un 21% y la de flexión llegó a ser un 42% mayor. Sin embargo, con un 15% el material comenzó a perder propiedades y aparecieron más poros y grietas.

Los científicos creen que el biocarbón actúa como una especie de depósito interno de agua, liberándola poco a poco durante el fraguado del cemento. Además, su contenido en sílice puede favorecer las reacciones que contribuyen a endurecer el hormigón.

Sus partículas también ayudan a rellenar pequeños huecos y hacen que la estructura sea más compacta. Las imágenes microscópicas confirmaron una mayor densidad en las mezclas con un 5% de biocarbón.

Eso sí, pese a los resultados, este material todavía no está listo para utilizarse de forma generalizada. Los investigadores necesitan comprobar cómo responde ante condiciones reales, como temperaturas extremas, congelación y descongelación o ambientes salinos.