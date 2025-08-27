Este es el truco "raro pero efectivo" para calmar los pensamientos negativos, según una experta en neurociencia

La creadora de contenido conocida como NeuroLoren, especializada en neurociencia y comportamiento del consumidor, ha llamado la atención de miles de usuarios con un consejo tan simple como poco convencional: ponerle nombre a la mente y hablarle directamente. En uno de sus vídeos virales, explica que a su propio cerebro lo llama Carolina y que, cuando empieza a entrar en una espiral de pensamientos intrusivos, le dice con firmeza: "Carolina, relájate. Basta por hoy".

Lejos de ser una ocurrencia sin fundamento, este recurso tiene respaldo en la psicología. Según explica, se trata de una técnica conocida como distanciamiento cognitivo, que consiste en crear una separación simbólica entre la persona y sus pensamientos. Al tratar a la mente como a un interlocutor independiente, se reduce la carga emocional y se gana mayor control sobre las reacciones. Esto permite que, en lugar de dejarse arrastrar por ideas negativas, se pueda interactuar con ellas de una forma más constructiva.

Loren insiste en que este método no persigue "apagar" la mente ni eliminar los pensamientos. Por el contrario, reconoce que emociones, sensaciones y reflexiones cumplen un propósito y que la clave está en modificar la forma de relacionarnos con ellas. Hablarle a la mente como si fuera una aliada y no una enemiga abre la puerta a un diálogo interno más amable y menos reactivo, que puede contribuir al bienestar emocional.

Su mensaje ha conectado con miles de personas que sienten que no pueden dejar de darle vueltas a los mismos pensamientos una y otra vez, y que buscan herramientas sencillas para gestionarlo. El consejo, que a primera vista puede parecer extraño, demuestra que a veces un cambio en el lenguaje interno es suficiente para transformar la forma en que afrontamos nuestras emociones. Y como recuerda NeuroLoren, "solo necesitas aprender a hablarle diferente a tu mente. Y tal vez tu mente te hable diferente de vuelta".