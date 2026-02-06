Estar despierto tras la medianoche altera tu cerebro más de lo que crees

Hay personas que se sienten más productivas por las mañanas y otras más productivas por las noches, son los conocidos como las alondras o los búhos coloquialmente. Los conocidos como búhos, es decir, las personas que suelen trasnochar sienten que tienen más energía y concentración en horas nocturnas. Sin embargo, los científicos señalan que aunque estas personas funcionen mejor así, lo cierto es que el cerebro humano no está diseñado para funcionar con normalidad tras la medianoche.

Investigadores de Harvard University publicaron un estudioFrontiers in Network Psychology, que es tras la medianoche cuando el cerebro produce cambios reveladores en la percepción, las emociones y el autocontrol. Este fenómeno es conocido como Mind After Midnight.

Insomnio | iStock

Según sus conclusiones, el reloj biológico o ritmo circadiano se desajusta al quedarnos despiertos y prolongar la vigilia, aumentando la vulnerabilidad psicológica y favoreciendo decisiones impulsivas. A partir de esta hora, el cerebro suele enfocarse en estímulos negativos.

La neuróloga Elizabeth Klerman, una de las autoras del estudio, asegura que el cerebro nocturno "no funciona igual que durante el día". Lo que podría explicar porque es por la noche dónde el ser humano suele tener conductas más arriesgadas, accidentes o pensamientos negativos.

Dormir mal o mantenerse despierto altera la regulación emocional y la capacidad de juicio. De ahí la importancia de mantener un buen descanso.