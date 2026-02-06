El cerebro tiene la clave de por qué el tiempo se acelera con la edad, según un estudio

"El tiempo es oro", "El tiempo pasa volando", son expresiones populares que reflejan la sensación de que los años pasan rápido, en ocasiones, casi sin darnos cuenta. Esta sensación de la velocidad sobre el tiempo se amplia conforme vamos envejeciendo. Curiosamente tiene una explicación científica y está relacionada con nuestro cerebro.

Investigadores del Cambridge Centre for Ageing and Neuroscience (Cam-CAN) analizaron cómo al envejecer cambia la forma en que el cerebro capta los acontecimientos. Es un hecho que con la edad, nuestro reloj interno cambia de ritmo.

Cerebro | iStock

El estudio, publicado en Nature Communications Biology, examinó resonancias cerebrales de 577 personas entre 18 y 88 años mientras veían una escena del clásico Alfred Hitchcock Presents. Comprobaron a través de un algoritmo conocido como Greedy State Boundary Search, que el cerebro de las personas mayores pasa más lentamente de un estado de actividad a otro. Esto está ligado a la desdiferenciación neural que hace que algunas áreas del cerebro se vuelvan menos selectivas ante estímulos, esto hace que el cerebro agrupe momentos como si fueran solo uno y es lo que provoca la sensación de que el tiempo pasa más deprisa.

No obstante, existen formas de desacelerar esta sensación y es sobre todo realizando acciones estimulantes como viajar, seguir manteniendo buenas relaciones sociales o impulsar nuestro ingenio. Esto puede darnos la sensación de que el tiempo se ralentiza un poco más.