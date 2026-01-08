La ciencia confirma que hay cinco formas de dormir (y soñar)

Dormir es fundamental para la salud pues permite al cerebro procesar información, rejuvenecer y reparar el cuerpo. Sin embargo, no se trata solo de cerrar los ojos: es una especie de espejo del cuerpo y la mente.

Un estudio publicado en PLOS Biology ha identificado cinco tipos de personalidad del sueño, lo que demuestra que no todos descansamos igual. Investigadores de las universidades de Concordia y McGill, en Canadá analizaron datos cerebrales y emocionales de más de 700 personas y han descubierto que cada uno tiene su propio perfil de descanso.

Algunos duermen poco y mal, con altos niveles de ansiedad y una mente que no para ni de noche. Otros, los llamados resilientes del sueño, logran descansar bien incluso en épocas de estrés. También están los que dependen de pastillas, los que se despiertan constantemente o los que duermen menos de siete horas.

El hallazgo deja claro que no hay una sola manera correcta de dormir. Nuestro descanso está ligado a cómo pensamos, sentimos y procesamos la vida. Por eso, más que contar horas, quizá deberíamos conocernos mejor para entender cómo soñamos.